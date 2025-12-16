Virginia expõe arrependimento após rosto ficar em carne viva com procedimento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (15) para desabafar com os seguidores após enfrentar uma reação mais forte do que imaginava a um procedimento estético facial.

Aos 26 anos, a influenciadora apareceu nos stories do Instagram com o rosto ainda bastante avermelhado e sensível, evidenciando os efeitos do tratamento.

Durante os vídeos, ela contou que tem encontrado dificuldades para lidar com os cuidados exigidos no período de recuperação.

Em um dos registros, comentou sobre a tentativa de se proteger do sol: “Coloquei esse boné na intenção de não pegar sol no rosto, mas não vai adiantar de nada”.

Virginia, inclusive, questionou o momento escolhido para realizar o procedimento. “Tinha necessidade de inventar isso no rosto nessa época? Eu sendo eu”, disse aos seguidores.

O tratamento ao qual a influenciadora se submeteu tem como objetivo melhorar aspectos como firmeza, textura e regeneração da pele.

No entanto, no caso dela, a fase inicial do processo acabou provocando uma reação mais intensa, exigindo cuidados redobrados durante o pós-procedimento.