Virginia expõe arrependimento após rosto ficar em carne viva com procedimento

Virginia Fonseca recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (15) para desabafar com os seguidores após enfrentar uma reação mais forte do que imaginava a um procedimento estético facial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos 26 anos, a influenciadora apareceu nos stories do Instagram com o rosto ainda bastante avermelhado e sensível, evidenciando os efeitos do tratamento.
Durante os vídeos, ela contou que tem encontrado dificuldades para lidar com os cuidados exigidos no período de recuperação.
Em um dos registros, comentou sobre a tentativa de se proteger do sol: “Coloquei esse boné na intenção de não pegar sol no rosto, mas não vai adiantar de nada”.
Virginia, inclusive, questionou o momento escolhido para realizar o procedimento. “Tinha necessidade de inventar isso no rosto nessa época? Eu sendo eu”, disse aos seguidores.
O tratamento ao qual a influenciadora se submeteu tem como objetivo melhorar aspectos como firmeza, textura e regeneração da pele.
No entanto, no caso dela, a fase inicial do processo acabou provocando uma reação mais intensa, exigindo cuidados redobrados durante o pós-procedimento.
Saiba Mais
- Mariana Morais Mãe de Zé Felipe choca ao comparecer em festa de Margareth Serrão
- Mariana Morais Amiga de Ana Castela cutuca Virginia após suposta indireta
- Mariana Morais Virginia surge com rosto em carne viva e preocupa público
- Mariana Morais Jefferson & Suellen, Gabriela Rocha e Fernandinho são destaques confirmados no 'Vira Brasil'
- Mariana Morais Maurício Kubrusly é internado às pressas na UTI e motivo vem à tona
- Mariana Morais Justiça condena Rodrigo Faro por publicidade enganosa