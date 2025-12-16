InícioColunistas#Mariana Morais
ROMANCE?

Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados jantando juntinhos no Rio

Famosos intensificaram os rumores de romance após serem clicados juntos em evento

De volta ao Brasil, Shawn Mendes curte show coladinho em Bruna Marquezine - (crédito: Reprodução/Instagram)
Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção no Rio de Janeiro ao serem vistos juntos na noite desta segunda-feira (15).

Após aproveitarem um dia de praia, os dois foram flagrados por um fotógrafo ao deixarem um restaurante na Zona Sul da cidade e entrarem no mesmo veículo, o que rapidamente repercutiu nas redes.

A atriz, de 30 anos, escolheu um look discreto e elegante para a saída noturna: um vestido preto curto. Já o cantor canadense, de 27 anos, apareceu com visual casual, usando calça jeans e camiseta escura.

As imagens, no entanto, reforçaram a proximidade entre eles durante a passagem do artista pelo Brasil.

Shawn está no país desde a última sexta-feira (13) e esta marca sua terceira visita ao território brasileiro.

Em março, ele foi um dos nomes do Lollapalooza, onde demonstrou carinho pelo público e até brincou ao citar um bordão de Fernanda Torres durante a apresentação.

Meses depois, em novembro, retornou ao Rio para participar do "The Earthshot Prize", premiação internacional voltada à sustentabilidade idealizada pelo príncipe William.

Durante a atual estadia, o cantor também foi visto acompanhando Bruna em um show de Dua Lipa e em um programa no cinema.

Antes de passar pela capital fluminense, Shawn esteve em Salvador, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo, e ainda incluiu no roteiro visitas a cidades como São Paulo e Belém.

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 16/12/2025 09:08
