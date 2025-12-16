Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados jantando juntinhos no Rio

Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção no Rio de Janeiro ao serem vistos juntos na noite desta segunda-feira (15).
Após aproveitarem um dia de praia, os dois foram flagrados por um fotógrafo ao deixarem um restaurante na Zona Sul da cidade e entrarem no mesmo veículo, o que rapidamente repercutiu nas redes.
A atriz, de 30 anos, escolheu um look discreto e elegante para a saída noturna: um vestido preto curto. Já o cantor canadense, de 27 anos, apareceu com visual casual, usando calça jeans e camiseta escura.
As imagens, no entanto, reforçaram a proximidade entre eles durante a passagem do artista pelo Brasil.
Shawn está no país desde a última sexta-feira (13) e esta marca sua terceira visita ao território brasileiro.
Em março, ele foi um dos nomes do Lollapalooza, onde demonstrou carinho pelo público e até brincou ao citar um bordão de Fernanda Torres durante a apresentação.
Meses depois, em novembro, retornou ao Rio para participar do "The Earthshot Prize", premiação internacional voltada à sustentabilidade idealizada pelo príncipe William.
Durante a atual estadia, o cantor também foi visto acompanhando Bruna em um show de Dua Lipa e em um programa no cinema.
Antes de passar pela capital fluminense, Shawn esteve em Salvador, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo, e ainda incluiu no roteiro visitas a cidades como São Paulo e Belém.
