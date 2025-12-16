Fábio de Melo rebate críticas por ser padre: 'Sou uma vergonha' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais nesta segunda-feira (16/12) para fazer um desabafo sobre as constantes críticas que recebe em relação ao seu trabalho como sacerdote.

Em uma publicação no Instagram, o religioso refletiu sobre a trajetória de sua vida e as cobranças que encara por parte daqueles que não concordam com sua postura.

"Um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja", iniciou o padre.

Ele também destacou que Jesus sempre escolheu pessoas imperfeitas para sua missão, citando que “o RH de Jesus foi o pior da história”.

Segundo Fábio, ele também foi vítima do moralismo e das críticas que dificultam a aceitação das imperfeições humanas, algo que próprio o Cristo teria enfrentado.

"Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco", completou.

Ao finalizar o desabafo, Fábio de Melo reafirmou o compromisso com sua missão de acolhimento. "Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida. De maneira especial, os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência", escreveu.

E ainda agradeceu aos que confiam em seu ministério: "Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui."

Recentemente, o padre esteve no centro de uma polêmica após uma entrevista da jornalista Juliana Leite no podcast "Pod Tudo e + um Pouco", onde ela fez duras críticas a Fábio de Melo.

Juliana questionou sua postura como padre, especialmente após o religioso revelar que enfrenta a depressão há anos.

"Aí ele fica: ‘Tô em depressão’. Cara, desculpa, todo mundo sabe de onde vem essa depressão dele. Nada desse cara é real", disparou.

A jornalista também afirmou que não o considera digno do título de padre.

"Eu acho que ele usa essa coisa de ser católico porque ele não vive como padre. A vida dele não é como padre, todo mundo sabe, sinceramente. Eu acho que ele deveria ser expulso da fé católica", declarou.

Por fim, Juliana destacou que Fábio de Melo não a representa enquanto católica: “Eu, de fato, não tenho paciência para esse padre, e eu, sendo católica, ele não me representa."