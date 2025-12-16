Juju Ferrari expõe conversa íntima com Vini Jr. e afirma ter provas

A influenciadora Juju Ferrari foi convidada do podcast "Sem Filtro", comandado por Luiza Ambiel, e falou abertamente sobre bastidores de sua vida pessoal, incluindo abordagens de homens conhecidos do público e desentendimentos que acabaram ganhando repercussão.

Durante a conversa, Juju citou o nome de Vini Jr. e fez questão de esclarecer que o contato entre eles aconteceu há anos.

Segundo ela, o jogador enviou mensagens em 2019, sem qualquer ligação com episódios recentes.

“Ele já me chamou, sim, mas foi naquela época. Não tem nada a ver com agora”, afirmou, reforçando que não levou a conversa adiante.

A influenciadora contou ainda que recusou aproximações de outros famosos, como foi o caso do cantor Léo Santana.

“Não foi só ele. Já aconteceu com cantor, jogador, funkeiro… inclusive o Léo Santana. As mensagens existem e estão guardadas, mas eu não quis”, disse.

Ao falar sobre relacionamentos com pessoas famosas, Juju deixou claro que essa fase ficou para trás.

“Já me envolvi com homem famoso no passado, mas hoje isso não faz mais parte da minha vida. Atualmente, não fico com nenhum homem famoso”, concluiu.