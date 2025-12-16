Irmã de Gracyanne surge abraçada com Belo e declara: 'Te amo muito'

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Giovanna Jacobina surpreendeu os seguidores ao aparecer ao lado de Belo na noite desta segunda-feira (15).
A ex-BBB e médica veterinária, irmã de Gracyanne Barbosa, está a bordo do cruzeiro “Belo em Alto Mar”, projeto especial que celebra os 25 anos de carreira do cantor e marca a gravação de seu novo DVD.
Em uma foto publicada nas redes sociais, Giovanna declarou carinho ao ex-cunhado. “Te amo muito”, escreveu ela, acompanhada de um coração.
Além do registro juntos, a influenciadora também compartilhou vídeos de Belo durante a apresentação no navio.
A viagem começou no último sábado (13) e passou por destinos como Búzios e Angra dos Reis.
Além do anfitrião, o cruzeiro reuniu grandes nomes do pagode e da música brasileira, entre eles Alcione, Péricles, Pixote, Turma do Pagode, Mumuzinho, Xande de Pilares, Jeito Moleque e Filipe Ret.
O encerramento está previsto para esta terça-feira (16).
O término
Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril de 2024, após a repercussão do envolvimento da musa fitness com o personal Gilson de Oliveira.
Mesmo separados, os dois já deixaram claro publicamente que mantêm afeto e respeito. Gracyanne, inclusive, segue morando com a mãe do cantor.
Atualmente, Belo vive um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi.
December 16, 2025
