Irmã de Gracyanne surge abraçada com Belo e declara: 'Te amo muito'

IrmÃ£ de Gracyanne surge abraÃ§ada com Belo e declara: 'Te amo muito' - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo)

Giovanna Jacobina surpreendeu os seguidores ao aparecer ao lado de Belo na noite desta segunda-feira (15).

A ex-BBB e médica veterinária, irmã de Gracyanne Barbosa, está a bordo do cruzeiro “Belo em Alto Mar”, projeto especial que celebra os 25 anos de carreira do cantor e marca a gravação de seu novo DVD.

Em uma foto publicada nas redes sociais, Giovanna declarou carinho ao ex-cunhado. “Te amo muito”, escreveu ela, acompanhada de um coração.

Além do registro juntos, a influenciadora também compartilhou vídeos de Belo durante a apresentação no navio.

A viagem começou no último sábado (13) e passou por destinos como Búzios e Angra dos Reis.

Além do anfitrião, o cruzeiro reuniu grandes nomes do pagode e da música brasileira, entre eles Alcione, Péricles, Pixote, Turma do Pagode, Mumuzinho, Xande de Pilares, Jeito Moleque e Filipe Ret.

O encerramento está previsto para esta terça-feira (16).

O término

Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril de 2024, após a repercussão do envolvimento da musa fitness com o personal Gilson de Oliveira.

Mesmo separados, os dois já deixaram claro publicamente que mantêm afeto e respeito. Gracyanne, inclusive, segue morando com a mãe do cantor.

Atualmente, Belo vive um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi.