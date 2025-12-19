Gaby Spanic se desculpa ao vivo após dar 'sermão' em Adriane Galisteu

Gaby Spanic protagonizou um momento inesperado durante a final de "A Fazenda 17", na madrugada desta sexta-feira (19)
A atriz aproveitou o evento para se retratar publicamente com Adriane Galisteu após um clima tenso que ambas protagonizaram na última dinâmica da temporada.
O desconforto começou quando a apresentadora questionou Spanic sobre um desentendimento envolvendo Carol Lekker e Rayane Figliuzzi.
Na ocasião, a atriz optou por não comentar o assunto e encerrou a conversa de forma direta.
“Com respeito a isso que aconteceu, não quero falar, tudo está dito, desejo o melhor a elas e não quero opinar mais. Boa noite”, respondeu.
Já durante a grande final, que começou na noite de quinta-feira (18) e terminou já de madrugada, Adriane Galisteu retomou o contato com a ex-peoa e fez referência ao episódio.
“Será que nossa Usurpadora vai querer falar comigo hoje?”, questionou a apresentadora, em tom descontraído.
Gaby, então, aproveitou o momento para esclarecer a situação e pedir desculpas. “Eu peço desculpas, porque foi sem querer. Todo respeito com você e te gosto muito”, afirmou.
Em resposta, Galisteu demonstrou carinho e seguiu a conversa: “Oh, meu amor! Como você está recebendo o carinho do Brasil depois da Fazenda?”, perguntou.
Ao comentar a repercussão de sua participação no programa, Gaby Spanic disse estar surpresa com a recepção do público brasileiro após deixar o confinamento.
“É impressionante. Quando eu saí — ou melhor, quando desisti — eu não acreditava, depois de A Fazenda foi como comemorar, foi o sucesso impressionante de A Usurpadora e algo a mais. [...] Eu não sabia que era uma das favoritas”, declarou.
Galisteu conversa com Yoná e Gaby Spanic! Confira ???????? #FinalAFazenda
