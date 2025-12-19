Rafa Justus rasga o verbo contra fã após ler que teve o rosto 'reformado'

Rafa Justus, de 16 anos, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (19) para comentar uma mensagem que recebeu e que a deixou incomodada.
A influenciadora decidiu responder publicamente a um seguidor que se referiu às cirurgias feitas por ela como uma “reforma”, termo que Rafa afirmou não ter encarado como elogio.
Por meio dos stories do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus explicou que ficou surpresa com a forma como o comentário foi feito.
“Preciso compartilhar aqui esse comentário que recebi na rede vizinha. Teoricamente seria um elogio, mas veio de uma forma peculiar... achei bizarro”, escreveu.
Rafa também mostrou o print da mensagem enviada pelo internauta, que dizia: “Ficou linda dessa da reforma”.
A resposta da adolescente foi publicada diretamente no TikTok, onde questionou o uso da palavra. “Me explica. Em qual momento da minha vida eu virei uma casa? ‘Reforma’?”, rebateu.
A influenciadora já havia falado abertamente sobre os procedimentos pelos quais passou. Em fevereiro de 2024, revelou que realizou uma rinoplastia associada à correção do septo nasal.
Semanas depois, contou que também se submeteu a uma cirurgia ortognática, indicada para ajustar e reposicionar os ossos da mandíbula e do maxilar.
