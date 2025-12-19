Zilu Godoi revela se foi mesmo largada por Zezé Di Camargo

Zilu Godoi voltou a comentar publicamente sobre o término de seu casamento com Zezé Di Camargo e fez questão de esclarecer que a decisão de se separar partiu dela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao canal Perguntas, no YouTube, a empresária afirmou que foi quem deixou o lar e contestou a versão difundida ao longo dos anos de que teria sido abandonada pelo cantor.

Segundo Zilu, criou-se uma narrativa equivocada de que ela teria sido trocada por uma mulher mais jovem, algo que, segundo ela, não corresponde aos fatos. A empresária afirmou que sempre sentiu vontade de deixar isso claro ao público.



“Eu queria ter falado que eu quis me separar. Eu saí de casa, eu me divorciei. As pessoas acham que levei um pé na bunda e que ele me trocou por uma mais nova, e não foi. Ele me trocou porque eu deixei, eu permiti. E isso eu tenho vontade de falar abertamente para as pessoas. Se eu quisesse, eu estaria lá. Não estou porque eu não quis”, declarou.

Zilu e Zezé Di Camargo foram casados por 32 anos e são pais de Wanessa, Camilla e Igor. o processo do término, no entanto, foi difícil e exigiu maturidade emocional para seguir adiante.



“A partir do momento que você vê uma situação que não te agrada, por que você vai insistir naquele erro? Não dá. Eu sofri muito, mas falei: sou muito competente para seguir o meu caminho sozinha, com Deus”, disse.

Durante a conversa, Zilu também comentou sobre sua vida financeira atual. Ela contou que mantém diferentes fontes de renda, incluindo trabalhos pontuais e o aluguel de um imóvel no Brasil, mas afirmou que pretende encerrar de vez seus vínculos com o país.



“Estou sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali. Quando eu tenho que fazer alguma coisa (publicidade), as pessoas me pagam. Tenho a minha casa alugada no Brasil, que é uma renda, mas eu quero vender. Se depender de mim, eu não volto mais para o Brasil”, concluiu.