Gustavo Mioto é detonado por atuação em novela da Globo: 'Nota zero' - (crédito: Instagram)

A colunista Anna Luiza Santiago, responsável pela Coluna Play, do jornal "O Globo", voltou a chamar atenção ao fazer novas críticas relacionadas à atuação em novelas verticais.

Após comentários duros direcionados a Jade Picon, a jornalista desta vez avaliou negativamente o desempenho de Gustavo Mioto, que faz sua estreia como ator.

O cantor protagoniza a novela vertical "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", uma produção original da Globoplay.

Ao analisar o trabalho do artista, Anna Luiza apontou limitações técnicas e lamentou a escolha do elenco para um papel central na trama.



“Faltam recursos para fazer um papel de tanto destaque. É pena não ver bons atores escalados”, escreveu.

As observações sobre Gustavo Mioto surgem pouco tempo depois de outra crítica feita pela mesma jornalista, desta vez direcionada a Jade Picon.

A influenciadora assumiu um dos papéis principais de "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novela vertical produzida pela TV Globo, na qual dá vida à vilã Soraia, personagem que vem despertando reações diversas do público.

Não é a primeira 'nota zero'

No último sábado (13), Anna Luiza Santiago avaliou a atuação de Jade de forma direta, chegando a atribuir a pior nota possível ao desempenho da ex-BBB.

“Para Jade Picon como vilã em 'Tudo Por Uma Segunda Chance', novelinha que está disponível nas redes sociais da TV Globo. Fica nítida a dificuldade de expressar as emoções que o texto pede”, escreveu a colunista, ao justificar a “nota 0”.

A avaliação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e provocou um intenso debate entre os internautas.

Parte do público concordou com a análise, enquanto outros saíram em defesa da influenciadora.

“A branquitude tem privilégio que eu realmente não consigo entender... Lamentável!!!”, comentou um usuário.

Outros minimizaram a crítica e destacaram a adequação da atuação ao formato da produção. “Aí tu forço. Ela tá muito bem dentro do que foi proposto”, opinou um internauta.

Também houve manifestações mais duras. “O talento dela é ter milhões de seguidores!”, escreveu uma usuária.

Em contrapartida, alguns discordaram do julgamento da colunista. “Nada a ver. Ela está atuando bem e evoluindo cada vez mais”, afirmou outra pessoa.