Andressa Suita faz revelação sobre nova gravidez com Gusttavo Lima

Andressa Suita usou as redes sociais para dividir um assunto pessoal com os seguidores nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos stories do Instagram, a influenciadora contou que ela e o marido, Gusttavo Lima, estão tentando ter mais um filho. Juntos desde 2012, os dois já são pais de Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7.

A revelação surgiu durante um desabafo sobre problemas de pele. Andressa explicou que enfrenta um quadro intenso de acne, que associa tanto à rotina profissional quanto às restrições do período em que tenta engravidar.

“Essa é a realidade de um fim de ano de muito trabalho, de muita maquiagem uma em cima da outra, virando madrugada maquiada. E também a realidade de quem está tentando engravidar e não pode usar, tomar e passar nada. Tem que viver o processo”, afirmou.

Em seguida, ela contou que as espinhas já haviam surgido anteriormente em outras partes do corpo e que a situação tem afetado sua autoestima.

“Minha pele ruim mexe muito com a minha autoestima. Não sei como vai ser. Eu tirei meu DIU, logo em seguida comecei a tomar anticoncepcional, parei de tomar o anticoncepcional e agora estou vivendo esse processo. Antes era no meu colo, muita alergia e muita acne. Agora é no rosto e pescoço”, relatou.

Além do desabafo, Andressa pediu sugestões aos seguidores, especialmente receitas caseiras que ajudem a amenizar o problema, e revelou que pretende procurar um dermatologista para iniciar um tratamento adequado.

A vontade de aumentar a família não é recente. Em agosto, a influenciadora já havia falado sobre o desejo de tentar ter uma filha durante entrevista ao Portal Leo Dias.

“Meus filhos querem ter uma irmã. E aí, eu falei: 'Vou tentar até o final do ano'. Se não vier, é porque Deus não permitiu, e aí a gente encerra só nós quatro. Mas estamos na tentativa. Se vai vir ou não, está por conta de Deus”, declarou na ocasião.