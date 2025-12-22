Padre fica entre a vida e a morte e revela qual música tocou no inferno - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado no TikTok colocou um padre no centro das atenções nas redes sociais após ele relatar uma experiência espiritual inusitada envolvendo a cantora Rihanna.

O religioso afirmou que teria ouvido a música "Umbrella", um dos maiores sucessos da artista, enquanto esteve no inferno.

O conteúdo rapidamente viralizou e já soma mais de 400 mil curtidas e cerca de 50 mil compartilhamentos.

O padre Gerald Johnson contou que passou pela experiência após sofrer um ataque cardíaco em fevereiro de 2016.

De acordo com o relato, ele ficou em estado crítico, entre a vida e a morte, momento em que sua alma teria sido levada ao inferno.

No vídeo, que tem pouco mais de cinco minutos, Johnson afirma que, ao chegar ao local, se deparou com o que descreveu como “músicas terrenas” tocando ao fundo.

Segundo ele, as canções faziam parte de um tipo específico de tormento espiritual.

“Eu ouvi músicas como Don’t Worry, Be Happy, Bust Your Windows e Umbrella, e cada música é um tormento a você”, declarou o padre.

Ainda conforme o relato, nessa área do inferno, as músicas seriam interpretadas por demônios, intensificando o sofrimento das almas que estariam ali.