Saiba os benefícios da massagem Chavutti Thirumal

A Chavutti Thirumal é uma técnica terapêutica originária da Índia e carrega, no próprio nome, a essência do método: em Malayalam, idioma falado no estado de Kerala, a expressão significa “pressão com os pés”.

Criada há séculos, a prática surgiu a partir das necessidades físicas de praticantes de danças tradicionais e artes marciais indianas, cujos corpos eram submetidos a treinos intensos.

A massagem mostrou-se mais eficaz do que outras técnicas para recuperação, equilíbrio e fortalecimento muscular.

De acordo com a massagista Luana Saraiva, o diferencial da Chavutti está na forma de aplicação. A técnica utiliza os pés do terapeuta, que se mantém apoiado por uma corda suspensa no teto, permitindo maior controle da força empregada.

“O profissional pode usar também uma cadeira com apoio para a massage. Ela é mais utilizada para a reabilitação de atletas, já que tem mais pressão com toque mais profundo no corpo. A massagem permite pressão profunda e contínua, ideal para trabalhar músculos densos, tensões crônicas e desalinhamentos posturais”, explica.

Luana detalha que os movimentos seguem um padrão específico, respeitando a estrutura do corpo humano.

“Os movimentos são longos, rítmicos e precisos, seguindo os canais energéticos do corpo e respeitando a anatomia muscular”, afirma.

Outro ponto fundamental da técnica é a personalização do atendimento. Segundo a especialista, a intensidade do toque varia conforme a necessidade de cada pessoa.

“Segundo Luana, a pressão é ajustada conforme a necessidade de cada pessoa, podendo variar de moderada a intensa, sempre com escuta corporal e comunicação entre terapeuta e cliente.”

Entre os principais benefícios da Chavutti, a massagista destaca:

• Alívio de tensões musculares profundas

• Aumento da flexibilidade e da mobilidade

• Estímulo da circulação sanguínea e linfática

• Liberação de bloqueios energéticos

• Melhora da postura e da consciência corporal

• Relaxamento físico e mental intenso

Por conta da profundidade e da força controlada aplicada durante a sessão, a técnica é bastante procurada por atletas, pessoas fisicamente ativas e também por quem convive com dores musculares persistentes.

“Ao mesmo tempo, promove uma sensação de enraizamento e equilíbrio energético, conectando corpo e mente”, destaca Luana.

Um ritual que vai além da massagem

Mais do que um procedimento corporal, a Chavutti é considerada um ritual terapêutico ancestral. Para Luana, a prática envolve tradição, atenção plena e respeito aos limites do corpo.

“Quando aplicada com conhecimento e sensibilidade, transforma-se em uma experiência única de cuidado, autoconhecimento e liberação. Essa técnica reforça que o toque consciente vai além do relaxamento: ele desperta, reorganiza e devolve ao corpo sua vitalidade natural”, conclui.