Grávida, Rafa Kalimann toma atitude drástica após polêmica com Nattan

Rafa Kalimann usou o Instagram para fazer um desabafo após se ver envolvida em uma nova polêmica nas redes sociais.

A mensagem, publicada no "close friends" da ex-BBB, acabou vazando no último domingo (28) e ganhou repercussão após uma situação criada pelo namorado dela, o cantor Nattan.

A confusão começou quando o artista publicou uma montagem com Zé Felipe e Vini Jr., ex e atual de Virginia Fonseca, sugerindo em tom de brincadeira que teria resolvido um suposto desentendimento entre os dois.

A situação tomou outro rumo quando uma internauta comentou que Nattan deveria, na verdade, resolver a relação entre Rafa e a ex-namorada dele, Laila.

O comentário ganhou ainda mais atenção depois que a própria Laila curtiu a mensagem.

Diante da repercussão, Rafa decidiu se manifestar. No desabafo divulgado pelo perfil “Daily do Garotinho”, a apresentadora demonstrou incômodo por ter seu nome envolvido em controvérsias justamente na reta final da gestação.

“Era pedir muito não ver meu nome envolvido em polêmica na última semana de gravidez, né? De alguma forma tinha que sobrar para mim e eu só preciso de paz agora… Ainda mais fomentando algo que todos sabem que não existiu, eu não tenho problema algum porque não fiz absolutamente nada… Isso só resulta em mil insultos e absurdos que preciso ler sem parar como está sendo aqui agora…”, escreveu.

Afastamento das redes sociais

Na sequência, a influenciadora contou que pretende se afastar das redes sociais para priorizar o próprio bem-estar e se preparar para a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com Nattan.

“Estou me desligando daqui para cuidar de mim e da bebê quando ela chegar… Já era para eu ter feito isso e eu estava procrastinando por estar sozinha em casa sem fazer nada, mas não tem hora mais propícia até porque já sabemos que até amanhã só vai aumentar…”, concluiu.



