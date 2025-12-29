Filho de Eliza Samudio é flagrado aos beijos com namorada na praia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruninho Samudio, que atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo e integra a Seleção Brasileira Sub-15, aproveitou o último sábado do ano em clima de lazer na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O atleta foi fotografado em momentos de carinho ao lado da namorada. Ele completou 15 anos em fevereiro deste ano.

Promessa do futebol, Bruninho vem se destacando desde as categorias de base. Atualmente no Botafogo, o jovem já passou pelo Athletico, no Paraná, antes de chegar ao clube carioca.

O bom desempenho rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira em junho, conquista que ele comemorou publicamente nas redes sociais.

“Muito feliz e realizado por mais uma conquista na minha vida, a convocação para a Seleção Brasileira. Queria agradecer a todos que me apoiaram e ajudaram para que este sonho fosse possível. Obrigado ao Botafogo, meus companheiros, comissão, diretoria e staff. Seguimos em busca de mais!”, escreveu na ocasião.

Filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, conhecido como goleiro Bruno, Bruninho tinha cerca de quatro meses de vida quando a mãe foi assassinada pelo ex-atleta, em 2010, em um caso que ganhou grande repercussão nacional.