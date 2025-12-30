Culpado? Nattan se pronuncia após término de Ana Castela e Zé Felipe

Nattan comentou publicamente, nesta segunda-feira (29), o fim do relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe.
O assunto ganhou força após a divulgação do término, que ocorreu pouco depois de o cantor publicar uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece ao lado de Vini Jr. e Zé Felipe.
Durante a entrevista, Nattan foi questionado se a postagem teria influenciado a separação do casal sertanejo.
O artista negou qualquer responsabilidade e afirmou manter uma relação de amizade com todos os envolvidos. "Isso não fui eu. Ana é minha amiga de coração, o Zé Felipe, Vini, Virginia também", declarou.
O cantor também explicou que a publicação da imagem não foi feita de surpresa. Segundo ele, todos foram avisados previamente sobre a postagem.
"Antes de postar aquela foto eu falei no grupo que o Zé tava [qual era a imagem]. Eu falei: 'olha vou postar'".
Ao encerrar o assunto, Nattan reforçou que o próprio Zé Felipe já havia se manifestado, deixando claro que o término não foi motivado por conflitos.
“O Zé postou a nota lá [explicando o motivo do término]. Não foi briga, não foi nada. Eu que não fui o culpado, eu sou a favor do amor e de juntar. Vocês querem botar a culpa em cima de mim, po”, concluiu.
