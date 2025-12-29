VÍDEO: Filho de Luciano Huck surge bêbado e faz sugestão inusitada ao amigo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Benício Huck, de 18 anos, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo descontraído no qual brinca ao se oferecer para atuar como “pedreiro” e reformar a casa da mãe do ator Bryan Sant, amigo de Vini Jr.

O registro foi publicado neste sábado (27) e gravado em Trancoso, no sul da Bahia, onde diversos famosos estão passando dias de descanso, incluindo Angélica e Luciano Huck, pais do jovem.

A gravação segue uma trend que circula nas redes e mostra em qual “copo” de bebida alcoólica a pessoa estaria.

No vídeo, Bryan inicia a brincadeira dizendo: "Meu nome é Bryan e eu estou no meu oitavo copo". Em seguida, a pessoa que filma pergunta a Benício: "Tu está em qual copo?".

O filho do meio do casal de apresentadores responde de forma descontraída: "Meu nome é Benício e eu estou no dobro do copo do Bryan".

Durante a interação, Bryan faz uma piada envolvendo o histórico profissional de Luciano Huck.

"O filho da p*ta do pai dele nunca reformou a casa da minha mãe na Cidade de Deus. Eu escrevi várias cartas para ele", dispara o ator, aos risos, em referência ao quadro "Lar Doce Lar", exibido no programa "Caldeirão do Huck".

Benício entra na brincadeira e rebate: "Já me ofereci de pedreiro, mas não quer aceitar", comentou o jovem, que é irmão de Joaquim, de 20 anos, e Eva, de 13.

Na legenda da publicação, Bryan ironizou a situação ao escrever: "Primeira e última vez que eu bebo".

Além do momento descontraído entre os jovens, a viagem a Trancoso também rendeu aparições públicas de Angélica e Luciano Huck.

O apresentador dançou ao som da música "Alô Virginia", do grupo Turma do Pagode, ao lado da influenciadora digital e da filha.

Já Angélica entrou no clima da apresentação e arriscou alguns passos durante a música "Piruliru Baby", acompanhada pela empresária.



