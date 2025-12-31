Zé Felipe manda recado bizarro após término com Ana Castela: 'rosa e c*' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após tornar público o fim do relacionamento com Ana Castela, Zé Felipe voltou a dar sinais aos fãs por meio de um perfil privado.

Na conta secundária, o cantor deixou uma mensagem em que garante que fará seu retorno oficial nesta quarta-feira (31). O término foi comunicado pelo próprio artista na última segunda-feira (29).

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Zé Felipe usou o espaço reservado para falar diretamente com os seguidores e tranquilizá-los sobre o momento que vive.

“Quem abre é porta, rosa e c*. Eu estou totalmente fechado com vocês! Amanhã eu volto. Deus abençoe! Boa noite! 2026 é o melhor ano da minha vida e da sua, viu?”, escreveu.

O perfil alternativo, chamado “El Hitmaker”, é utilizado pelo sertanejo para publicações mais pessoais, desabafos e conversas diretas com os fãs.

Mesmo sendo uma conta privada, o espaço já reúne mais de 1,3 milhão de seguidores.