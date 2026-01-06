Influenciadora brasileira registra pânico durante forte terremoto no Japão

A influenciadora Fernanda Tangoda, que reúne mais de 655 mil seguidores nas redes sociais, veio a público para relatar o susto vivido durante um forte terremoto no Japão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Morando no país com o marido e os dois filhos, ela publicou vídeos que mostram o momento de pânico enfrentado pela família.

“Quase 4 anos morando no Japão e essa foi a primeira vez que senti um terremoto tão forte e desesperador”, escreveu Fernanda ao iniciar o relato.

Em seguida, explicou o motivo de ter registrado a situação em vídeo: “Gravei porque pensei: se achassem o celular, saberiam onde estávamos, teriam contato e localização. Acabamos de acordar, dá pra ver até pelos meus olhos, ainda com remela”.

O tremor surpreendeu até quem já está acostumado à rotina no país.

“Esse foi o meu primeiro terremoto, e não só o meu: até pessoas que moram há muitos anos aqui na cidade disseram que nunca sentiram algo assim. Aqui é muito difícil acontecer terremoto”, contou.

Em outra publicação no Instagram, Fernanda revelou que vive na cidade de Izumo e reforçou que, apesar de morar na região há mais de quatro anos, nunca havia presenciado um abalo sísmico daquela intensidade.

Durante o momento de maior tensão, a influenciadora relatou que decidiu ligar a câmera do celular e ativar a localização pensando na segurança da família. “Eu achava que a casa fosse cair”, desabafou.