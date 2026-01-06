Zé Felipe diz ter sido humilhado por Ana Castela após show e cantora rebate - (crédito: Reprodução/Instagram)

O reencontro de Ana Castela e Zé Felipe durante o cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", que começou nesta segunda-feira (5), chamou atenção pelo clima distante entre os dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora, de 21 anos, fez uma breve aparição no show do ex-namorado, de 27, mas a participação foi marcada por pouca interação no palco.

Nos bastidores, a situação ganhou novos contornos após comentários de Odorico Reis, amigo próximo de Ana.

Segundo ele, o ex-marido de Virginia Fonseca teria se sentido humilhado com a forma como foi tratado pela Boiadeira após a apresentação.

Um diálogo entre os envolvidos acabou repercutindo. “Tá merecendo”, disse Ana. Zé Felipe respondeu na sequência: “Ela me humilhou”.

A cantora reagiu imediatamente: “O quê? Que mentiroso”. Mesmo assim, o sertanejo insistiu: “Fui humilhado”.

Diante da troca de farpas, Odorico interferiu de forma irônica: “É pouco, é pouco”. Ana, então, encerrou o momento em tom de deboche: “É pouco, tá merecendo muito mais”.

A cena rapidamente se espalhou entre os passageiros do navio e ganhou força nas redes sociais, reforçando a percepção de que o relacionamento entre os dois, mesmo após o término, segue marcado por tensão.