Zé Felipe diz ter sido humilhado por Ana Castela após show e cantora rebate

O reencontro de Ana Castela e Zé Felipe durante o cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", que começou nesta segunda-feira (5), chamou atenção pelo clima distante entre os dois.
A cantora, de 21 anos, fez uma breve aparição no show do ex-namorado, de 27, mas a participação foi marcada por pouca interação no palco.
Nos bastidores, a situação ganhou novos contornos após comentários de Odorico Reis, amigo próximo de Ana.
Segundo ele, o ex-marido de Virginia Fonseca teria se sentido humilhado com a forma como foi tratado pela Boiadeira após a apresentação.
Um diálogo entre os envolvidos acabou repercutindo. “Tá merecendo”, disse Ana. Zé Felipe respondeu na sequência: “Ela me humilhou”.
A cantora reagiu imediatamente: “O quê? Que mentiroso”. Mesmo assim, o sertanejo insistiu: “Fui humilhado”.
Diante da troca de farpas, Odorico interferiu de forma irônica: “É pouco, é pouco”. Ana, então, encerrou o momento em tom de deboche: “É pouco, tá merecendo muito mais”.
A cena rapidamente se espalhou entre os passageiros do navio e ganhou força nas redes sociais, reforçando a percepção de que o relacionamento entre os dois, mesmo após o término, segue marcado por tensão.
