Após largar Ana Castela, Zé Felipe é flagrado com outra mulher em balada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poucos dias após anunciar o fim do relacionamento com Ana Castela, Zé Felipe aproveitou a noite do último domingo (4) em uma casa noturna de Jericoacoara, no Ceará.

Solteiro desde a última segunda-feira (29), o cantor apareceu curtindo a balada ao lado de amigos e acabou chamando atenção ao ser visto conversando com uma mulher ainda não identificada.

Imagens divulgadas pelo portal LeoDias nesta segunda-feira (5) mostram o artista em clima de proximidade com a mulher misteriosa durante a noite.

Já em um perfil secundário nas redes sociais, Zé Felipe surgiu acompanhado de Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca.

A presença dele não passou despercebida pelos seguidores, especialmente pela ligação que mantém com a família do cantor.

O término do namoro foi tornado público há cerca de uma semana.

Na ocasião, Zé Felipe afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e explicou que ambos optaram por seguir caminhos distintos para focar em projetos pessoais.

Ele também negou que o rompimento tenha sido motivado por desentendimentos.

Apesar do posicionamento do cantor, o fim do relacionamento alimentou diversas especulações nas redes sociais sobre os reais motivos da separação.