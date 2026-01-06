Ex de Margareth Serrão reage após vídeo de suposta traição vir à tona

Danilo Nascimento, músico que manteve um relacionamento com Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, decidiu se manifestar na noite desta segunda-feira (5) após a divulgação de um vídeo pelo jornalista Leo Dias.
As imagens mostram o sanfoneiro na casa de uma mulher, o que levantou suspeitas de uma possível traição.
Em seus stories, Danilo negou qualquer infidelidade e afirmou que o encontro aconteceu somente depois do término do relacionamento.
Segundo ele, o episódio ocorreu após o retorno de uma viagem a Trancoso, na Bahia, feita ao lado de Margareth. O passeio, inclusive, teria sido organizado por Virginia e pelo namorado dela, o jogador Vini Jr.
O músico explicou que já estava solteiro quando passou a se aproximar da mulher citada no vídeo.
“Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas eu encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Durante meu namoro com a Margareth não [conversamos]. Agora depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada aí eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas, ela conversar com outros rapazes, é normal”, declarou.
Na sequência, Danilo reforçou que não houve traição enquanto o casal estava junto e afirmou que não pretende prolongar o assunto.
“Agora, durante o período que a gente ficou junto não, aí isso não existiu não. E também, a partir de hoje esse assunto está encerrado, desejo muita paz, felicidade para Margareth, ela é uma pessoa maravilhosa, ela merece ser feliz e não vou responder mais ninguém sobre esse assunto”, concluiu.
