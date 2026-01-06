Barraco em shopping expôs romance de Sarah Poncio com deputado casado; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anthony Garotinho usou as redes sociais para divulgar uma suposta situação envolvendo dois deputados estaduais do Rio de Janeiro: Rodrigo Amorim e Sarah Poncio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ex-governador compartilhou uma captura de tela com mensagens que citavam um episódio ocorrido em um shopping da capital fluminense, descrito como uma confusão em local público.

De acordo com o material publicado, o caso teria acontecido após Fernanda Braga Mendes, esposa de Rodrigo Amorim, supostamente encontrar o marido acompanhado de Sarah Poncio no estabelecimento.

As mensagens mencionavam um “barraco” no shopping, que teria chamado a atenção de pessoas que estavam no local.

Ao comentar o assunto, Garotinho afirmou que decidiu tornar o episódio público após receber informações consideradas confiáveis.

“A esposa do deputado RODRIGO AMORIM andava desconfiada e foi tirar dúvidas. Acertou em cheio. Não fosse pela confusão criada em ambiente público, eu nem daria a informação, por se tratar de pessoas de alta exposição. Mas infelizmente havia muita gente presente e o caso já é de domínio público. Antes de publicar, após receber a informação, conversei com pessoas que confirmaram o acontecimento”, escreveu.

Ainda segundo o conteúdo divulgado, as mensagens citavam que Sarah Poncio seria casada. No entanto, a deputada está solteira desde 2021, quando chegou ao fim seu casamento com Jonathan Couto.