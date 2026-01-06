É namoro ou amizade? Gracyanne esclarece relação com empresário - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa conversou com os seguidores nesta segunda-feira (5) por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram e falou abertamente sobre sua vida amorosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O assunto ganhou ainda mais curiosidade após a influenciadora ser fotografada pelo portal LeoDias em clima de intimidade com o empresário Gabriel Cardoso, apontado como seu novo affair.

Durante a interação, um internauta foi direto ao perguntar: “Você está namorando, é?”. A ex-BBB respondeu de forma descontraída e aproveitou para esclarecer a situação.

“Essa pergunta foi recorde da caixinha de hoje, vocês são terríveis, gostam de uma fofoca, né (risos). Estou em um momento muito incrível da vida em todas as áreas. Hoje, estou me permitindo viver e redescobrir coisas que estavam ‘adormecidas’ em mim. Porém, vamos com calma, galera. Estou muito feliz, vivendo e solteira”, declarou.

Os rumores sobre o envolvimento começaram após Gracyanne compartilhar registros de uma viagem a Trancoso, na Bahia, em que apareceu acompanhada de um homem loiro e musculoso.

O felizardo trata-se de Gabriel Cardoso, empresário que mantém um perfil discreto nas redes sociais, com a conta privada e cerca de 12 mil seguidores.

Este é o primeiro relacionamento assumido publicamente por Gracyanne desde o término de seu casamento com o cantor Belo.

Os dois ficaram juntos por 16 anos e anunciaram a separação em abril de 2024. O pagodeiro, inclusive, já segue um novo romance e atualmente se relaciona com a modelo Rayane Figliuzzi.