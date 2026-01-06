Gabriela Loran rebate acusação de estar apaixonada por Pedro Novaes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gabriela Loran usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para rebater especulações de que o envolvimento com Pedro Novaes visto na novela "Três Graças" teria se transformado em algo fora da ficção.

O comentário que deu início ao burburinho surgiu após uma internauta compartilhar um vídeo dos dois no X e afirmar: “Ela tá muito apaixonada por ele por fora das câmeras…”.

Pouco tempo depois, Gabriela respondeu diretamente à publicação: “Mona, você não vai me tirar da graça… já não basta a novela, já está atrasada!!”.

A resposta rapidamente repercutiu e rendeu apoio dos fãs, que se posicionaram ao lado da atriz. “Bota esse povo em noção para correr, diva”, escreveu uma seguidora.

“ISSO MESMO”, comentou outra. “O pessoal inventa coisa onde não tem”, opinou um terceiro.

Fora da trama, ambos seguem com a vida pessoal longe desses rumores. Pedro Novaes mantém um relacionamento discreto com a jornalista Eduarda Vilar desde 2021.

Já Gabriela Loran namora o ator e artista circense Ipojucan Ícaro, com quem está junto há cerca de um ano.