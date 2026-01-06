VÍDEO: Zé Felipe leva fora e é esnobado por Ana Castela em show

O primeiro encontro entre Ana Castela e Zé Felipe após o fim do relacionamento aconteceu durante o cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", nesta segunda-feira (5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O momento não passou despercebido pelo público e a postura fria entre os dois acabou virando assunto nas redes sociais.
Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que Zé Felipe tenta se aproximar da cantora, mas acaba levando um "chega pra lá" da Boiadeira.
Fora do palco, a situação ganhou ainda mais repercussão após declarações de Odorico Reis, amigo íntimo de Ana.
De acordo com ele, o sertanejo teria se sentido desrespeitado pela maneira como foi tratado pela ex durante a apresentação.
Um diálogo entre os envolvidos acabou vindo à tona e alimentou os comentários. “Tá merecendo”, disparou Ana.
Na sequência, Zé Felipe reclamou: “Ela me humilhou”. A cantora reagiu de imediato: “O quê? Que mentiroso”. Mesmo assim, o artista insistiu: “Fui humilhado”.
Diante do impasse, Odorico entrou na conversa com ironia: “É pouco, é pouco”. Ana encerrou o assunto em tom provocativo: “É pouco,
" target="_blank">tá merecendo muito mais”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Gabriela Loran rebate acusação de estar apaixonada por Pedro Novaes
- Mariana Morais É namoro ou amizade? Gracyanne esclarece relação com empresário
- Mariana Morais Marina Ruy Barbosa e mais: famosos que têm medo de ir ao dentista
- Mariana Morais Influenciadora brasileira registra pânico durante forte terremoto no Japão
- Mariana Morais Irmão de Eliza Samudio confia na autenticidade de passaporte achado em Portugal
- Mariana Morais Ex de Margareth Serrão reage após vídeo de suposta traição vir à tona