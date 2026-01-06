VÍDEO: Zé Felipe leva fora e é esnobado por Ana Castela em show - (crédito: Reprodução/Instagram)

O primeiro encontro entre Ana Castela e Zé Felipe após o fim do relacionamento aconteceu durante o cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", nesta segunda-feira (5).

O momento não passou despercebido pelo público e a postura fria entre os dois acabou virando assunto nas redes sociais.

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que Zé Felipe tenta se aproximar da cantora, mas acaba levando um "chega pra lá" da Boiadeira.

Fora do palco, a situação ganhou ainda mais repercussão após declarações de Odorico Reis, amigo íntimo de Ana.

De acordo com ele, o sertanejo teria se sentido desrespeitado pela maneira como foi tratado pela ex durante a apresentação.

Um diálogo entre os envolvidos acabou vindo à tona e alimentou os comentários. “Tá merecendo”, disparou Ana.

Na sequência, Zé Felipe reclamou: “Ela me humilhou”. A cantora reagiu de imediato: “O quê? Que mentiroso”. Mesmo assim, o artista insistiu: “Fui humilhado”.

Diante do impasse, Odorico entrou na conversa com ironia: “É pouco, é pouco”. Ana encerrou o assunto em tom provocativo: “É pouco,







tá merecendo muito mais".