InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Luan Pereira e Léo Foguete atacam de DJ ao lado de Darick György em festa particular de Ana Castela

Apresentação aconteceu no último dia do cruzeiro da boiadeira, em uma área reservada do navio, e reuniu artistas e influenciadores digitais

Luan Pereira e Léo Foguete atacam de DJ ao lado de Darick György em festa particular de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)
Luan Pereira e Léo Foguete atacam de DJ ao lado de Darick György em festa particular de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

A festa particular de Ana Castela, realizada a bordo de seu navio, teve um momento inesperado que chamou a atenção dos convidados. Enquanto Darick György comandava o som da noite, os cantores Luan Pereira e Léo Foguete entraram na brincadeira e assumiram as pick-ups ao lado do DJ, criando uma cena descontraída e exclusiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O encontro aconteceu durante a apresentação de Darick, que foi uma das atrações oficiais do navio da boiadeira. A celebração ocorreu no último dia do cruzeiro, em uma área reservada do navio, o Yacht Club, e contou com a presença de diversos artistas e influenciadores digitais, que acompanharam de perto o momento.

Reconhecido por sua trajetória na música eletrônica e por atuar em projetos de alto padrão, Darick György conduziu o set e fez a conexão entre diferentes universos musicais, unindo a House Music e o eletrônico com a presença dos artistas do sertanejo.

O momento espontâneo rapidamente se destacou entre os convidados e reforçou o clima intimista da festa, que reuniu amigos e nomes do entretenimento em uma experiência exclusiva em alto-mar.

 

Assista ao momento clicando aqui

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/01/2026 09:14
SIGA
x