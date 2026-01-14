Luan Pereira e Léo Foguete atacam de DJ ao lado de Darick György em festa particular de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

A festa particular de Ana Castela, realizada a bordo de seu navio, teve um momento inesperado que chamou a atenção dos convidados. Enquanto Darick György comandava o som da noite, os cantores Luan Pereira e Léo Foguete entraram na brincadeira e assumiram as pick-ups ao lado do DJ, criando uma cena descontraída e exclusiva.

O encontro aconteceu durante a apresentação de Darick, que foi uma das atrações oficiais do navio da boiadeira. A celebração ocorreu no último dia do cruzeiro, em uma área reservada do navio, o Yacht Club, e contou com a presença de diversos artistas e influenciadores digitais, que acompanharam de perto o momento.

Reconhecido por sua trajetória na música eletrônica e por atuar em projetos de alto padrão, Darick György conduziu o set e fez a conexão entre diferentes universos musicais, unindo a House Music e o eletrônico com a presença dos artistas do sertanejo.

O momento espontâneo rapidamente se destacou entre os convidados e reforçou o clima intimista da festa, que reuniu amigos e nomes do entretenimento em uma experiência exclusiva em alto-mar.

Assista ao momento clicando aqui