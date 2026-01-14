BBB 26: Juliano Floss alerta colegas sobre perseguir Milena: 'Vai ganhar'

Depois de deixar a Prova do Líder na madrugada desta quarta-feira (14), Juliano Floss se reuniu com Pedro, Brigido e Solange Couto para analisar os rumos do jogo no “BBB 26”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a conversa, o dançarino afirmou acreditar já ter identificado um possível caminho para o desfecho da edição, e colocou Milena no centro da análise.

Na avaliação de Juliano, a sister começa a reunir sinais clássicos de perseguição dentro da casa, fator que, segundo ele, costuma impulsionar participantes ao prêmio.

Para sustentar o argumento, ele citou a quantidade de reações negativas que Milena vem acumulando no Queridômetro.

"Se você reparar, a Milena já está com 5 emojis ruins ali. Se isso continuar assim, ela vai ganhar o Big Brother, tá?. Vai haver uma perseguição em cima dela. Eu tô vendo isso acontecer já e se isso acontecer ela ganha", afirmou.

O dançarino ainda reforçou que esse padrão se repete com frequência em outras edições do reality.

"Toda vez é a mesma coisa. Olha ali, duas cobras, duas plantas, dois biscoitos", comentou, recebendo concordância dos aliados presentes na conversa.

Barraco e choro na madrugada

Milena, inclusive, foi um dos principais assuntos da madrugada após se emocionar intensamente ao deixar a disputa pela liderança.

A sister chorou depois de uma discussão acalorada com Sol Vega, que chegou a elevar o tom de voz durante o embate.

O motivo do conflito foi o emoji de “planta” atribuído por Sol a Milena no Queridômetro, gesto que ampliou ainda mais o clima de tensão entre as duas dentro da casa.

Milena disse que a Sol falou que ela estava lá por causa dela: "Ela veio falar um trem de gente preta, que tenho que se unir. Eu não que me unir com ninguém porque é da mesma cor que eu não! [...] Vem falar de cor, cara! Eu nem ligo pra coisa de cor, todo mundo é igual!" #BBB26 pic.twitter.com/WqAqmOS4gO — Central Reality (@centralreality) January 14, 2026