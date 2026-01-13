Tadeu Schmidt relata perrengue em casa após estreia do 'BBB 26'

Tadeu Schmidt iniciou a manhã desta terça-feira (13) demonstrando sinais claros de cansaço.

O apresentador do “BBB 26”, que comandou a estreia do reality na noite anterior, apareceu em um vídeo publicado em seu Instagram para contar como foi a madrugada após o início do programa.

No relato, ele contou que passou boa parte da noite acompanhando os primeiros acontecimentos dentro da casa e teve poucas horas de descanso.

Ao todo, dormiu pouco mais de cinco horas e ainda foi despertado antes do previsto por uma obra em seu prédio.

“Pessoal foi dormir às duas e tanto da manhã. O dia foi longo ontem e acordei hoje às 7h48. Como eu sei que foi às 7h48? Porque fui ver a hora quando fui acordado por uma obra aqui no prédio. Pelo amor de Deus”, desabafou.

Mesmo com a rotina puxada, Tadeu ressaltou a satisfação com o pontapé inicial da nova temporada, que reúne nomes já conhecidos do público, como Solange Couto, Juliano Floss, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Henri Castelli.

Animado com a repercussão, o apresentador reforçou que o entusiasmo supera o desgaste físico.

“Mas não tem como estar triste porque eu já pego e ligo a televisão e está lá o BBB 24 horas por dia no Globoplay. Quarto branco uma loucura. Casa o maior barato. Dormi pouco, mas estou feliz”, afirmou.