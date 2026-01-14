BBB 26: Henri Castelli passa mal e tem convulsão durante Prova do Líder - (crédito: Globoplay)

Um momento de tensão marcou a manhã desta quarta-feira (14) no “BBB 26”.

Henri Castelli surpreendeu os colegas de confinamento e o público ao passar mal durante uma prova de resistência exibida ao vivo.

O ator participava normalmente da Prova do Líder quando sofreu uma convulsão, provocando imediata apreensão dentro da casa.

A situação gerou desespero entre os brothers e também entre os telespectadores que acompanhavam a prova em tempo real.

A produção da atração informou aos participantes que Henri está consciente e em observação.

É válido ressaltar que a causa oficial do mal súbito não foi divulgada. Um possível predisposição é avaliada.

No entanto, na repercussão das redes sociais, diversos internautas apontaram uma possível abstinência de álcool e drogas como justificativa para o mal súbito do ator.