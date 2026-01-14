BBB 26: Henri Castelli passa mal e tem convulsão durante Prova do Líder

Um momento de tensão marcou a manhã desta quarta-feira (14) no “BBB 26”.
Henri Castelli surpreendeu os colegas de confinamento e o público ao passar mal durante uma prova de resistência exibida ao vivo.
O ator participava normalmente da Prova do Líder quando sofreu uma convulsão, provocando imediata apreensão dentro da casa.
A situação gerou desespero entre os brothers e também entre os telespectadores que acompanhavam a prova em tempo real.
A produção da atração informou aos participantes que Henri está consciente e em observação.
É válido ressaltar que a causa oficial do mal súbito não foi divulgada. Um possível predisposição é avaliada.
No entanto, na repercussão das redes sociais, diversos internautas apontaram uma possível abstinência de álcool e drogas como justificativa para o mal súbito do ator.
????URGENTE: Agora a pouco Henri Castelli teve uma crise de convulsão durante a prova do líder! #BBB26 pic.twitter.com/8bvm3F5FaP— Central Reality (@centralreality) January 14, 2026
