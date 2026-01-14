InícioColunistas#Mariana Morais
SUSTO!

BBB 26: Brothers se desesperam ao ver Henri Castelli convulsionar em prova

Ator passou mal durante a Prova do Líder na manhã desta quarta-feira (14)

BBB 26: Brothers se desesperam ao ver Henri Castelli convulsionar em prova - (crédito: Reprodução/Globoplay)
BBB 26: Brothers se desesperam ao ver Henri Castelli convulsionar em prova - (crédito: Reprodução/Globoplay)

O “BBB 26” foi tomado por tensão na manhã desta quarta-feira (14) após um grave incidente durante a primeira Prova do Líder.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ator Henri Castelli passou mal e sofreu uma convulsão enquanto participava da disputa de resistência, que já se estendia por mais de 10 horas, forçando a produção a interromper a dinâmica.

A cena causou pânico imediato entre os confinados. Ao notar que algo estava errado, alguns brothers começaram a pedir socorro e chamar a equipe médica às pressas, enquanto outros demonstravam choque e desespero com a situação.

“Gente, ele tá dando convulsão! Médico”, disse Babu. Marciele cobriu o rosto, enquanto Sarah gritava pedindo ajuda. Jonas também se manifestou, chamando a equipe médica.

Minutos depois, profissionais de saúde entraram no local para atender o ator.

Em comunicado aos participantes, a produção informou que Henri havia recuperado a consciência e estava sob cuidados médicos, reforçando que todas as medidas necessárias foram adotadas. 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/01/2026 09:57 / atualizado em 14/01/2026 10:11
SIGA
x