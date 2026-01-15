BBB 26: Solange Couto precisou vender a casa após calote de ator famoso

Solange Couto relembrou um episódio traumático de sua vida pessoal ao falar sobre um golpe financeiro aplicado por alguém famoso e muito próximo a ela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relato foi feito durante uma conversa na varanda com Babu e Aline Campos no “BBB 26”.

Segundo a atriz, a situação a levou a uma crise profunda, obrigando-a a vender a casa onde vivia com os dois filhos, no Rio de Janeiro, além de se desfazer de todos os bens para arcar com dívidas acumuladas.

"Eu levei um golpe de uma pessoa, um colega muito próximo, que me deu uma porrada e eu tive que vender minha casa", iniciou ela.

"Tive não, eu vendi porque eu não conseguiria olhar para aquelas pessoas com quem eu me comprometi de pagar e não pagar", afirmou Solange.

"Num dia eu tinha uma casa com piscina, quatro quartos, dois carros bons na garagem e tal, e no dia seguinte eu não tinha dinheiro para comprar um macarrão instantâneo", relatou a artista dentro do reality.

No confinamento, Solange optou por não revelar a identidade do responsável pelo golpe. No entanto, fora do programa, ela já havia abordado o assunto de forma direta.

Em setembro de 2023, durante uma entrevista concedida ao canal Na Real, no YouTube, a atriz afirmou que o autor da situação foi Jorge Lafond, ator que deu vida à personagem Vera Verão e que morreu em 2003.

"Não é uma pedra no meu sapato mais, mas ficou engasgado, sim. Eu tive um colega, que eu considerava muito. A gente era muito amigo, por muitos anos, de dividir dinheiro, dar gargalhada, dividir confidências, de se acompanhar e fazer tudo junto. O nome dessa pessoa é Jorge Lafond, que fazia a Vera Verão", declarou na ocasião.

Na mesma entrevista, Solange aprofundou o relato e contou como tudo começou:

“Eu tinha um dinheiro, uma quantia razoável guardada, minha e do meu pai, e comentei com ele que queria produzir um espetáculo, que era um sonho meu de consumo".