BBB 26: Milena preocupa público após comportamento intrigante: 'Tem laudo'

A Prova do Líder do “BBB 26” foi marcada por tensão e troca de acusações entre Sol Vega e Milena Moreira.
O conflito começou ainda durante a dinâmica, após Milena descobrir que havia recebido o emoji de planta no Queridômetro, atribuído pela veterana.
Eliminada da disputa, a animadora infantil não conseguiu conter a frustração. Emocionalmente abalada, Milena chorou na sala da casa e precisou ser amparada por outros participantes.
Em meio ao desabafo, ela atacou Sol Vega com palavras duras:
“Aquela bruxa velha ficou lá e eu aqui! Eu perdi. Ela deve estar comemorando agora. Eu tinha tudo pra ganhar, devia ter aguentado aquela bruxa velha na minha cabeça e foi tudo em vão”, disparou.
A repercussão do episódio extrapolou os limites do reality e dividiu opiniões nas redes sociais. Um comentário que ultrapassou 24 mil curtidas chamou atenção:
“É, não tem pra onde correr. Ela tem laudo”, escreveu um internauta. Já outra usuária levantou uma possível explicação comportamental: “Sou professora e tenho alunos que são bem assim por conta de rigidez cognitiva”, opinou.
Além da discussão, o comportamento de Milena levantou questionamentos sobre sua trajetória fora do programa.
“Estou realmente preocupada com a vida profissional dela quando sair daí, porque trabalhar com criança tendo esse descontrole emocional…”, comentou outra internauta.
é bicha nao tem pra onde correr ela tem laudo https://t.co/g8DdSnitWy— jesqui (@itsjescao) January 14, 2026
