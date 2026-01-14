BBB 26: Milena preocupa público após comportamento intrigante: 'Tem laudo'

A Prova do Líder do “BBB 26” foi marcada por tensão e troca de acusações entre Sol Vega e Milena Moreira.

O conflito começou ainda durante a dinâmica, após Milena descobrir que havia recebido o emoji de planta no Queridômetro, atribuído pela veterana.

Eliminada da disputa, a animadora infantil não conseguiu conter a frustração. Emocionalmente abalada, Milena chorou na sala da casa e precisou ser amparada por outros participantes.

Em meio ao desabafo, ela atacou Sol Vega com palavras duras:

“Aquela bruxa velha ficou lá e eu aqui! Eu perdi. Ela deve estar comemorando agora. Eu tinha tudo pra ganhar, devia ter aguentado aquela bruxa velha na minha cabeça e foi tudo em vão”, disparou.

A repercussão do episódio extrapolou os limites do reality e dividiu opiniões nas redes sociais. Um comentário que ultrapassou 24 mil curtidas chamou atenção:

“É, não tem pra onde correr. Ela tem laudo”, escreveu um internauta. Já outra usuária levantou uma possível explicação comportamental: “Sou professora e tenho alunos que são bem assim por conta de rigidez cognitiva”, opinou.

Além da discussão, o comportamento de Milena levantou questionamentos sobre sua trajetória fora do programa.

“Estou realmente preocupada com a vida profissional dela quando sair daí, porque trabalhar com criança tendo esse descontrole emocional…”, comentou outra internauta.