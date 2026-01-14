InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB 26: Dummies são vistos parados enquanto Henri Castelli convulsiona

Telespectadores criticaram a demora e a forma como o ator foi socorrido

BBB 26: Dummies são vistos parados enquanto Henri Castelli convulsiona - (crédito: Globoplay)
BBB 26: Dummies são vistos parados enquanto Henri Castelli convulsiona - (crédito: Globoplay)

Um momento de tensão marcou a primeira Prova do Líder do “BBB 26”. O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão ao vivo após resistir por mais de 10 horas na dinâmica de resistência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As imagens que circularam nas redes sociais mostram Henri no chão enquanto os dummies, integrantes da produção do programa, permanecem parados por alguns instantes.

Ao fundo, é possível ouvir o desespero dos participantes, que gritavam pedindo ajuda.

Alberto Cowboy foi o primeiro a deixar a plataforma para socorrer o ator, que estava caído entre as bolinhas de plástico que faziam parte da prova.

A cena gerou forte repercussão fora da casa. Nas redes sociais, internautas direcionaram críticas não apenas à produção e à direção do reality, mas também à TV Globo.

“O Henri Castelli convulsionando e os dummies simplesmente parados. Que agonia”, escreveu uma usuária no X, antigo Twitter.

“Muito despreparo, péssima equipe”, comentou outro. “Belo preparo da maior emissora brasileira, patético”, disparou um terceiro.

Os próprios participantes que continuaram na prova também foram alvo de questionamentos.

“Quem consegue ver alguém convulsionando e ficar parado? Dinheiro realmente faz a gente conhecer o pior das pessoas”, criticou o influenciador Maicon Küster.

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/01/2026 10:52
SIGA
x