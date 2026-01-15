BBB 26: Veja os sinais que antecederam segunda convulsão de Henri Castelli - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Henri Castelli gerou apreensão tanto entre os telespectadores quanto na direção do “BBB 26” após sofrer duas convulsões ao longo de sua participação no reality.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro episódio aconteceu ainda pela manhã desta quarta-feira (14), durante a Prova do Líder.

Na dinâmica, o ator passou mal repentinamente, caiu da plataforma e precisou receber atendimento imediato da equipe médica, o que levou à interrupção da prova.

Mais tarde, após retornar à casa, um novo susto foi registrado. Poucos minutos depois de ser recebido com entusiasmo pelos colegas de confinamento, Henri voltou a demonstrar sinais de mal-estar e acabou caindo no chão da sala, sendo socorrido às pressas pela produção.

Sinais claros de desorientação

Antes da segunda crise, o ator já apresentava indícios de que não estava bem. Enquanto conversava com os demais participantes e explicava o que havia ocorrido mais cedo, foi possível perceber dificuldade ao caminhar.

Em seguida, Henri levou as mãos à cabeça, aparentou desorientação por alguns instantes e caminhou em direção à sala, onde o segundo episódio acabou acontecendo.

Desclassificado

Na noite desta quarta-feira (14), durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt informou que Henri Castelli está consciente, em estado estável e sob cuidados médicos.

No entanto, por decisão da produção, o ator não seguirá na disputa e foi oficialmente desclassificado do “BBB 26”.