Henri Castelli manda recado 'sincerão' após ser desclassificado do "BBB 26"

Henri Castelli está oficialmente fora do elenco do “BBB 26”. O ator deixou o reality nesta quarta-feira (15) após duas crises convulsivas.

A saída ocorreu por recomendação médica e foi comunicada ao público ao vivo por Tadeu Schmidt.

Após a confirmação de sua retirada do programa, Henri se pronunciou nas redes sociais por meio de um comentário feito no perfil oficial do reality, no qual agradeceu o apoio recebido.

"Gratidão por todo o carinho", escreveu o ator.

Durante a edição ao vivo, Tadeu explicou em detalhes tudo o que aconteceu com o participante ao longo do dia.

"Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Ele foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica. De lá, foi levado para o hospital", relatou o apresentador.

Segundo ele, após a realização de diversos exames, não foi constatada nenhuma alteração clínica inicial, o que permitiu o retorno de Henri à casa. No entanto, o quadro acabou se agravando pouco depois.

"O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema. E ele voltou ao programa. Só que, logo na chegada de volta à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital. E, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", completou.

Diante da recorrência do problema, a produção decidiu encerrar a participação do ator no jogo.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", finalizou Tadeu.