Bella Campos chama atenção em ensaio sensual na cachoeira

Em clima de liberdade e conexão com a natureza, Bella Campos movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (14) ao divulgar um novo ensaio fotográfico.
Nas imagens, a atriz aparece em uma cachoeira, usando um top confeccionado com colares de miçangas para cobrir os seios.
A publicação veio acompanhada de uma legenda curta e enigmática: "nó em cabo de cereja".
Longe da televisão desde o encerramento de sua participação no remake de “Vale Tudo”, no qual deu vida à personagem Maria de Fátima, Bella tem aproveitado o período de descanso para compartilhar registros mais espontâneos e autorais com os seguidores.
Recentemente, a atriz também chamou atenção ao surgir emocionada em um vídeo publicado no Instagram.
Deitada na cama e com os olhos marejados, ela contou que havia chorado, mas por um motivo feliz.
Segundo Bella, o momento foi de gratidão ao refletir sobre a fase que está vivendo atualmente.
"Já pararam de chorar por aí? Que momento. Juro que tô vivendo o momento mais feliz da minha vida e tô muito feliz de não ter desistido mesmo quando tudo estava muito difícil", declarou a protagonista de "Vale Tudo".
