BBB 26: Juliano Floss faz relato 'fedorento' sobre Marina Sena, e cantora reage

BBB 26: Juliano Floss faz relato 'fedorento' de Marina Sena e cantora reage - (crédito: TV Globo)

Marina Sena passou a acompanhar de perto tudo o que Juliano Floss tem dito sobre ela no “BBB 26” nesta quarta-feira (14), terceiro dia de confinamento do reality.

Ativa nas redes sociais, a cantora usou o X para comentar falas do namorado que acabaram viralizando fora da casa.

A artista tomou conhecimento de que Juliano expôs detalhes íntimos do relacionamento durante uma conversa com outros participantes, incluindo o costume de sentir o cheiro das axilas da cantora.

Diante da repercussão, Marina não deixou passar e reagiu de forma bem-humorada: “Oh nojeira”.

“O que me pega é o cheirinho”, disse Juliano ao falar sobre Marina com os colegas de confinamento. Em seguida, ele foi além: “Até o peido dela não fede! Quando ela peida, não sai cheiro”.

A resposta da cantora veio rapidamente. Usando um meme, ela escreveu: “Oh nojeira, pode ir me tirando” e, logo depois, completou: “Jubli eu te amo mas KKKKKKK”.

As declarações também renderam comentários de internautas. “Três dias de programa, imagina daqui três meses”, escreveu um usuário.

Já Marina, acompanhando tudo em tempo real, entrou na brincadeira e reagiu novamente: “Alguém faz alguma coisa, manda sinal de fogo”.