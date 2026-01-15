Gabriela Loran expõe detalhes de orgasmo após redesignação sexual

Gabriela Loran, de 32 anos, chamou atenção ao usar as redes sociais para dividir um relato íntimo sobre sua vida pessoal.
A atriz, que integra o elenco da novela "Três Graças", falou sobre como foi vivenciar o primeiro orgasmo após passar por uma cirurgia de redesignação sexual realizada no início do ano passado, na Tailândia.
Em um vídeo publicado em seu perfil, Gabriela decidiu abordar o tema de forma aberta e contou como a experiência aconteceu longe das câmeras da televisão.
“Eu estava em casa sozinha e acordei com um calor diferenciado. E eu tenho uma maquininha de massagem que vibra. O que vocês acham que eu fiz? Eu coloquei a máquina na Gabrielinha, e ela se emocionou, gente. Foi quando eu tive o meu primeiro orgasmo, sozinha. Foi uma sensação muito louca. Foi mais longo, e eu consegui saborear as nuances do orgasmo”, disse.
A atriz também revelou que o momento foi marcado por forte emoção, especialmente por contrastar com tentativas anteriores.
“Ali, eu me emocionei. Porque eu já tinha tentado antes. Tentei com o meu namorado na época, só que eu ficava muito na cabeça, tentando mostrar para ele que era possível, forçando o meu corpo, e eu não sentia. E, nesse dia, sozinha em casa, o orgasmo veio. Me emocionei muito. Quando eu vi que a parada do orgasmo era possível, aí a parada tomou outro patamar.”
Segundo
" target="_blank">Gabriela, o episódio representou uma virada importante na forma como passou a enxergar o próprio corpo e suas experiências após a cirurgia.
