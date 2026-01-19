BBB26: Após desistir, Pedro é acusado de furto na casa - (crédito: TV Globo)

A participação de Pedro “BBB 26” chegou ao fim na noite de domingo (18).

O vendedor ambulante decidiu deixar o reality após Jordana Morais expor um episódio de assédio dentro da despensa da casa.

A trajetória do curitibano no programa foi breve, porém marcada por controvérsias. Antes de entrar oficialmente no jogo, ele passou um fim de semana na Casa de Vidro da região Sul.

Além da denúncia de assédio, Pedro também se envolveu em outra polêmica dentro do confinamento. Ele foi acusado por Solange Couto de ter se apropriado indevidamente de um item pessoal da atriz.

No sábado à noite, o participante entregou a Solange uma correspondência que levava o nome dela, mas que já estava aberta, o que causou estranhamento imediato.

"Eu que abri", respondeu Pedro ao ser questionado pela sister sobre o envelope violado.

Solange não escondeu a indignação diante da situação. "Mas tem meu nome, hein? Se tem meu nome não era pra tu abrir. E se fosse um preservativo vaginal? Tem o nome da pessoa, é da pessoa", rebateu.

De acordo com a atriz, dentro do envelope havia cigarros que teriam sido subtraídos. "Ele chegou pra mim com o envelope rasgado, só com dois cigarros dentro", afirmou, reforçando a acusação contra o agora ex-participante do reality.