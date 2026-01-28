Ex-marido de Ivete Sangalo posa feliz da vida ao lado de médica em evento

Daniel Cady, de 40 anos, viveu um fim de semana marcado por superação e mudança de ritmo.
O nutricionista participou de uma prova de aquathlon realizada no Porto da Barra, em Salvador, que combinou 800 metros de natação em mar aberto com uma corrida de 5 quilômetros, exigindo preparo físico e resistência.
A competição simbolizou um novo momento na vida do profissional. Pelas publicações feitas em seu perfil no Instagram, Daniel completou o desafio ao lado da médica baiana Vanessa Cunha.
Após a prova, ele usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre o papel do esporte no cotidiano.
Em tom motivacional, ressaltou como a atividade física ajuda a romper o modo “automático” da rotina e a fortalecer a mente. “Saúde se constrói com escolhas diárias, não com promessas vazias”, escreveu.
A fase mais voltada ao autocuidado vem desde o término do casamento de 17 anos com Ivete Sangalo, anunciado em novembro.
Desde então, Daniel optou por deixar a correria da cidade e passar a viver de forma mais tranquila em seu sítio, no interior da Bahia.
