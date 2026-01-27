Luciana Gimenez negocia com SBT após Cariúcha ocupar 'Superpop' na RedeTV!

O nome de Luciana Gimenez passou a circular com força nos bastidores da televisão após uma movimentação envolvendo o comando do “SuperPop”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A apresentadora entrou no radar do SBT depois de a RedeTV! confirmar Cariúcha como nova titular da atração que, por anos, esteve sob o comando da veterana no canal de Amilcare Dallevo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a possível investida do SBT é encarada como uma reação estratégica ao mercado.
Isso porque a saída de Cariúcha da emissora surpreendeu internamente, já que a apresentadora apenas comunicou que não renovaria o contrato.
Atualmente em férias em Nova York, Luciana deve avançar nas conversas com o SBT nos próximos dias antes de definir os próximos passos da carreira.
A comunicadora deixou a RedeTV! após 25 anos, em meio a um rompimento contratual e sem clima amigável nos bastidores.
Cariúcha, por sua vez, assume oficialmente o comando do “SuperPop” a partir de março, enquanto permanece vinculada ao SBT até o fim de fevereiro, quando se encerra seu contrato com a emissora.
Caso o acerto com o canal da família Abravanel se concretize, a ideia é que Luciana ganhe um programa inédito, pensado como uma das apostas da grade de 2026.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras
- Mariana Morais Gracyanne surge aos beijos com novo namorado e expõe paixão
- Mariana Morais BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula
- Mariana Morais Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta maior rejeição da temporada para rival de Ana Paula
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula debocha na cara de Sarah e aponta falsidade na sister