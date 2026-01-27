InícioColunistas#Mariana Morais
Luciana Gimenez negocia com SBT após Cariúcha ocupar 'Superpop' na RedeTV!

Entenda a dança das cadeiras envolvendo as apresentadoras

Luciana Gimenez negocia com SBT após Cariúcha ocupar 'Superpop' na RedeTV! - (crédito: RedeTV!/SBT)
O nome de Luciana Gimenez passou a circular com força nos bastidores da televisão após uma movimentação envolvendo o comando do “SuperPop”.

A apresentadora entrou no radar do SBT depois de a RedeTV! confirmar Cariúcha como nova titular da atração que, por anos, esteve sob o comando da veterana no canal de Amilcare Dallevo.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a possível investida do SBT é encarada como uma reação estratégica ao mercado.

Isso porque a saída de Cariúcha da emissora surpreendeu internamente, já que a apresentadora apenas comunicou que não renovaria o contrato.

Atualmente em férias em Nova York, Luciana deve avançar nas conversas com o SBT nos próximos dias antes de definir os próximos passos da carreira.

A comunicadora deixou a RedeTV! após 25 anos, em meio a um rompimento contratual e sem clima amigável nos bastidores.

Cariúcha, por sua vez, assume oficialmente o comando do “SuperPop” a partir de março, enquanto permanece vinculada ao SBT até o fim de fevereiro, quando se encerra seu contrato com a emissora.

Caso o acerto com o canal da família Abravanel se concretize, a ideia é que Luciana ganhe um programa inédito, pensado como uma das apostas da grade de 2026.

 

 

 

Mariana Morais
27/01/2026 11:28
