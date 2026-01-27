InícioColunistas#Mariana Morais
Babu revela qual ex-BBB rejeitado ganhou um pombo decaptado pelo correio

Relato pegou os telespectadores de surpresa

Babu revela qual ex-BBB rejeitado ganhou um pombo decaptado pelo correio - (crédito: TV Globo)
A manhã desta terça-feira (27/1) foi marcada por um relato impactante dentro do "BBB 26".

Durante uma conversa com Juliano Floss, Babu Santana surpreendeu o dançarino ao contar um episódio perturbador envolvendo um ex-participante do reality da TV Globo.

Babu, que integrou o elenco do "BBB 20", relembrou a experiência vivida por Victor Hugo após o fim do confinamento.

Segundo o ator, o ex-brother passou a receber presentes de fãs e marcas e, por orientação, decidiu criar uma caixa postal para evitar que as encomendas chegassem diretamente à sua casa.

No entanto, um dos envios acabou chocando pela crueldade.

“O Victor Hugo, quando saiu daqui, a gente começou a se comunicar, porque a gente tava recebendo muitos recebidos. Aí falei pra ele fazer uma caixa postal pra receber as coisas, em vez de ir pra sua casa e tal… chegou um recebido numa caixa: era um pombo decapitado. Macabro”, relatou Babu durante a conversa.

A declaração rapidamente repercutiu fora da casa e gerou forte reação nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas demonstraram indignação e espanto com o episódio.

“Meu Deus, então essa história é real!!?? Passada com a maldade do ser humano”, comentou uma usuária.

Outra pessoa relembrou o tratamento recebido por Victor Hugo após o programa: “Mas o hate no Victor Hugo sempre foi explícito. O povo às vezes se passa, BBB acaba e tem gente dodói que continua massacrando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

