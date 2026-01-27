Babu revela qual ex-BBB rejeitado ganhou um pombo decaptado pelo correio

A manhã desta terça-feira (27/1) foi marcada por um relato impactante dentro do "BBB 26".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante uma conversa com Juliano Floss, Babu Santana surpreendeu o dançarino ao contar um episódio perturbador envolvendo um ex-participante do reality da TV Globo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Babu, que integrou o elenco do "BBB 20", relembrou a experiência vivida por Victor Hugo após o fim do confinamento.
Segundo o ator, o ex-brother passou a receber presentes de fãs e marcas e, por orientação, decidiu criar uma caixa postal para evitar que as encomendas chegassem diretamente à sua casa.
No entanto, um dos envios acabou chocando pela crueldade.
“O Victor Hugo, quando saiu daqui, a gente começou a se comunicar, porque a gente tava recebendo muitos recebidos. Aí falei pra ele fazer uma caixa postal pra receber as coisas, em vez de ir pra sua casa e tal… chegou um recebido numa caixa: era um pombo decapitado. Macabro”, relatou Babu durante a conversa.
A declaração rapidamente repercutiu fora da casa e gerou forte reação nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas demonstraram indignação e espanto com o episódio.
“Meu Deus, então essa história é real!!?? Passada com a maldade do ser humano”, comentou uma usuária.
Outra pessoa relembrou o tratamento recebido por Victor Hugo após o programa: “Mas o hate no Victor Hugo sempre foi explícito. O povo às vezes se passa, BBB acaba e tem gente dodói que continua massacrando”.
Babu falando que Victor hugo recebeu um pombo decaptado kkkkkkk #sincerao #bbb26 pic.twitter.com/aeJkNci4MP— Abacate Sensato (@SensatoAba87349) January 27, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Cariúcha toma lugar de Luciana Gimenez na RedeTV! e celebra conquista
- Mariana Morais Luciana Gimenez negocia com SBT após Cariúcha ocupar 'Superpop' na RedeTV!
- Mariana Morais BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras
- Mariana Morais Gracyanne surge aos beijos com novo namorado e expõe paixão
- Mariana Morais BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula
- Mariana Morais Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora