Cariúcha toma lugar de Luciana Gimenez na RedeTV! e celebra conquista

Cariúcha comemorou publicamente mais um passo importante na carreira ao anunciar sua chegada ao comando do “SuperPop”, da RedeTV!.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A apresentadora, atualmente no SBT, foi confirmada como a nova titular da atração que, por décadas, esteve associada ao nome de Luciana Gimenez.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A novidade foi celebrada nas redes sociais, onde Cariúcha compartilhou a realização de um desejo antigo. Segundo ela, a conquista já era sentida como algo próximo.
"Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa e sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto", escreveu.
Na mesma publicação, a comunicadora também fez questão de agradecer pelas referências que a inspiraram ao longo da trajetória.
"Obrigada Jesus por tudo, sem ti nada sou! Obrigada Oprah por trazer representatividade e nos fazer sonhar", declarou.
A estreia de Cariúcha à frente do “SuperPop” está marcada para março. Até o fim de fevereiro, ela segue contratada do SBT, período em que se encerra oficialmente seu vínculo com a emissora.
Enquanto isso, Luciana Gimenez avalia os próximos passos profissionais.
A apresentadora estaria em conversas com o SBT, ainda sem um projeto definido, mas com a possibilidade de integrar o pacote de novidades planejadas para a programação de 2026.
Saiba Mais
- Mariana Morais Luciana Gimenez negocia com SBT após Cariúcha ocupar 'Superpop' na RedeTV!
- Mariana Morais BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras
- Mariana Morais Gracyanne surge aos beijos com novo namorado e expõe paixão
- Mariana Morais BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula
- Mariana Morais Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta maior rejeição da temporada para rival de Ana Paula