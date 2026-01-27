Cariúcha toma lugar de Luciana Gimenez na RedeTV! e celebra conquista - (crédito: SBT/Instagram)

Cariúcha comemorou publicamente mais um passo importante na carreira ao anunciar sua chegada ao comando do “SuperPop”, da RedeTV!.

A apresentadora, atualmente no SBT, foi confirmada como a nova titular da atração que, por décadas, esteve associada ao nome de Luciana Gimenez.

A novidade foi celebrada nas redes sociais, onde Cariúcha compartilhou a realização de um desejo antigo. Segundo ela, a conquista já era sentida como algo próximo.

"Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa e sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto", escreveu.

Na mesma publicação, a comunicadora também fez questão de agradecer pelas referências que a inspiraram ao longo da trajetória.

"Obrigada Jesus por tudo, sem ti nada sou! Obrigada Oprah por trazer representatividade e nos fazer sonhar", declarou.

A estreia de Cariúcha à frente do “SuperPop” está marcada para março. Até o fim de fevereiro, ela segue contratada do SBT, período em que se encerra oficialmente seu vínculo com a emissora.

Enquanto isso, Luciana Gimenez avalia os próximos passos profissionais.

A apresentadora estaria em conversas com o SBT, ainda sem um projeto definido, mas com a possibilidade de integrar o pacote de novidades planejadas para a programação de 2026.