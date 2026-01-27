BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras

O pós-Sincerão no “BBB 26” foi marcado por tensão e novos desentendimentos entre os participantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após a dinâmica exibida na noite de segunda-feira (26), os ânimos permaneceram exaltados dentro da casa, especialmente na área externa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Babu Santana e Gabriela voltaram a se desentender depois de o ator atribuir uma bomba à sister durante o jogo.
Na dinâmica, a estudante de psicologia acabou recebendo o rótulo de participante “menos confiável”.
Ao retomar a discussão que já havia ocorrido mais cedo, Gabriela tentou se justificar diante do colega: "Só fui entender e conversar com você".
Babu, por sua vez, rebateu dizendo que a sister teria criado uma situação inexistente ao afirmar que Juliano havia gritado com ela.
O clima piorou quando o ator se irritou ao notar que Gabriela mantinha o olhar direcionado às câmeras enquanto falava. Visivelmente incomodado, ele ironizou a postura da participante:
"Por que você não olha pra mim e fica olhando para as câmeras? É uma entrevista? Estamos aqui com a Gabriela e ela quer dar o depoimento dela".
Saiba Mais
- Mariana Morais Gracyanne surge aos beijos com novo namorado e expõe paixão
- Mariana Morais BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula
- Mariana Morais Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta maior rejeição da temporada para rival de Ana Paula
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula debocha na cara de Sarah e aponta falsidade na sister
- Mariana Morais Ana Castela se joga de jet ski e é esculachada por Luana Piovani
- Mariana Morais BBB 26: Sister arma barraco com Juliano Floss e sobra até para Xuxa