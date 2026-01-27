InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras

Veterano protagonizou um bate-boca acalorado na noite desta segunda-feira (26)

BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Babu desmascara Gabriela após sister brigar olhando para as câmeras - (crédito: TV Globo)

O pós-Sincerão no “BBB 26” foi marcado por tensão e novos desentendimentos entre os participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após a dinâmica exibida na noite de segunda-feira (26), os ânimos permaneceram exaltados dentro da casa, especialmente na área externa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Babu Santana e Gabriela voltaram a se desentender depois de o ator atribuir uma bomba à sister durante o jogo.

Na dinâmica, a estudante de psicologia acabou recebendo o rótulo de participante “menos confiável”.

Ao retomar a discussão que já havia ocorrido mais cedo, Gabriela tentou se justificar diante do colega: "Só fui entender e conversar com você".

Babu, por sua vez, rebateu dizendo que a sister teria criado uma situação inexistente ao afirmar que Juliano havia gritado com ela.

O clima piorou quando o ator se irritou ao notar que Gabriela mantinha o olhar direcionado às câmeras enquanto falava. Visivelmente incomodado, ele ironizou a postura da participante:

"Por que você não olha pra mim e fica olhando para as câmeras? É uma entrevista? Estamos aqui com a Gabriela e ela quer dar o depoimento dela".


 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/01/2026 10:04 / atualizado em 27/01/2026 11:28
SIGA
x