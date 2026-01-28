Substituta de Cariúcha no SBT vem à tona após saída da apresentadora

O SBT já definiu quem assumirá o comando do "Fofocalizando" após a saída de Cariúcha.
A emissora optou por escalar um nome do próprio jornalismo e a escolhida foi Daniele Brandi, atualmente no "Aqui Agora", que deve ser oficializada na função nos próximos dias.
De acordo com informações do colunista Gabriel de Oliveira, do O Dia, a jornalista encabeçava a lista de opções do canal, que foi surpreendido pela decisão de Cariúcha de não renovar contrato.
Embora o vínculo da apresentadora estivesse previsto para terminar apenas no fim de fevereiro, ela acabou sendo liberada antes, depois de anunciar oficialmente sua ida para a RedeTV!, onde comandará o "SuperPop".
Internamente, a dispensa antecipada é interpretada como uma estratégia para evitar dar visibilidade a um rosto já confirmado na concorrência.
Com a contratação pela RedeTV! tornada pública, o SBT optou por acelerar a transição no programa vespertino.
Ainda segundo o colunista, Daniele Brandi já vinha sendo preparada para uma migração ao entretenimento.
Nos últimos tempos, ela participou de diferentes atrações do gênero dentro da emissora, movimento que ganhou força diante do encerramento do "Aqui Agora".
