'BBB 26' coloca Legendários em evidência e desperta interesse pelo movimento fora da casa

BBB26 coloca Legendários em evidência e desperta interesse pelo movimento fora da casa

A participação de Brigido na 26ª edição do Big Brother Brasil tem se tornado marcante, e principalmente pelo fato do brother ter levado para dentro da casa um tema que já mobiliza milhares de pessoas fora do reality: o movimento Legendários.

Ao mencionar sua vivência e os valores defendidos pela iniciativa, o participante despertou a curiosidade do público e ampliou o debate nas redes sociais sobre propósito, espiritualidade e relações familiares.

A repercussão após a citação do brother foi imediata, e rapidamente viraliizou nas redes sociais. A partir disso, buscas pelo movimento cresceram, conteúdos antigos voltaram a circular e o Legendários passou a ser citado em conversas fora do mundo do Big Brother Brasil.

Para Chepe Putzu, fundador do movimento, a visibilidade vinda de um fenômeno midiático como o reality show funciona como uma porta de entrada para pessoas que talvez nunca tivessem tido contato com essa mensagem.

“A visibilidade amplia o alcance da mensagem do Legendários e nos permite chegar a mais pessoas que buscam propósito, valores e equilíbrio emocional. Quando temas como esses aparecem em um espaço de tanta audiência, é natural que despertem interesse e identificação”, afirma Chepe Putzu, em entrevista à Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense.

Segundo o fundador, apesar da repercussão ter se intensificado no último ano, impulsionada ainda mais agora pela menção no BBB26, o movimento tem uma trajetória consolidada no País.

“Embora a exposição midiática tenha crescido recentemente, o Legendários tem uma história sólida no Brasil há muitos anos. Hoje, o país é o principal motor de crescimento do movimento, com mais de 102 mil participantes, dentro de um total de 179 mil homens impactados”, complementa.

Presente atualmente em 21 países, o Legendários mantém, segundo Chepe, um foco claro e inegociável, independentemente do aumento da popularidade:

“O nosso principal propósito é a restauração de famílias. É isso que nos move no Brasil e em todos os países onde estamos presentes. A visibilidade ajuda, mas a missão continua sendo a mesma”.