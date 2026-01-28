Gil do Vigor se pronuncia após ser acusado de dar dica à Sarah no 'BBB 26'

Gil do Vigor usou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para negar que tenha dado dicas de jogo a Sarah Andrade durante uma ação no “BBB 26”, da TV Globo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os dois são amigos desde que participaram juntos da 21ª edição do reality.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O apresentador do “Bate-Papo BBB” afirmou que agiu de forma “imparcial” e chegou a ameaçar internautas com medidas judiciais.
Um internauta comentou que Sarah teria dito que precisava se desculpar com Ana Paula e que estaria “sentindo isso no coração”, sugerindo que Gil teria dado algum sinal.
O economista negou a acusação e afirmou que pretende tomar providências legais.
“Oi, querido. O que a Sarah falou ou não falou é uma questão dela (por mais que eu não tenha visto ela falar isso). Agora, quando o processo chegar para você sobre eu ter dado algum sinal, será um problema totalmente seu. E tenha certeza que tenho excelentes advogados. Beijos, querido”, respondeu.
Antes disso, Gil já havia se posicionado publicamente. “Vocês precisam entender: no ‘BBB’ eu estou como apresentador do ‘Bate-Papo’ e de forma alguma serei parcial, seja com a Sarah ou com qualquer participante”, declarou.
A participação de Gil aconteceu no mesmo dia. Na área externa da casa, o ex-BBB cumprimentou os confinados, entre eles Solange, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach. Pouco depois, reconheceu a amiga: “Olha a Sarah”, disse ele, antes de abraçar a sister.
A reação de Sarah chamou atenção, já que a sister caiu no choro após reencontrar o amigo de longa data.
Sarah se emociona muito após saída de Gil.— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 27, 2026
Sarah: "Eu não queria chorar na frente dele, porque sei que atrapalha ele." #BBB26
pic.twitter.com/aslmKu8DnY
Saiba Mais
- Mariana Morais Milena escuta Jordana fazendo fofoca e detona sister aos gritos
- Mariana Morais 'BBB 26' coloca Legendários em evidência e desperta interesse pelo movimento fora da casa
- Mariana Morais Ex-marido de Ivete Sangalo posa feliz da vida ao lado de médica em evento
- Mariana Morais Gabriel Gonti recebe Michele Ykegaya em novo episódio de 'Se essa música fosse um prato, qual seria?'
- Mariana Morais Substituta de Cariúcha no SBT vem à tona após saída da apresentadora
- Mariana Morais Babu revela qual ex-BBB rejeitado ganhou um pombo decaptado pelo correio