Gil do Vigor se pronuncia após ser acusado de dar dica à Sarah no 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/Gshow)

Gil do Vigor usou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para negar que tenha dado dicas de jogo a Sarah Andrade durante uma ação no “BBB 26”, da TV Globo.

Os dois são amigos desde que participaram juntos da 21ª edição do reality.

O apresentador do “Bate-Papo BBB” afirmou que agiu de forma “imparcial” e chegou a ameaçar internautas com medidas judiciais.

Um internauta comentou que Sarah teria dito que precisava se desculpar com Ana Paula e que estaria “sentindo isso no coração”, sugerindo que Gil teria dado algum sinal.

O economista negou a acusação e afirmou que pretende tomar providências legais.

“Oi, querido. O que a Sarah falou ou não falou é uma questão dela (por mais que eu não tenha visto ela falar isso). Agora, quando o processo chegar para você sobre eu ter dado algum sinal, será um problema totalmente seu. E tenha certeza que tenho excelentes advogados. Beijos, querido”, respondeu.

Antes disso, Gil já havia se posicionado publicamente. “Vocês precisam entender: no ‘BBB’ eu estou como apresentador do ‘Bate-Papo’ e de forma alguma serei parcial, seja com a Sarah ou com qualquer participante”, declarou.

A participação de Gil aconteceu no mesmo dia. Na área externa da casa, o ex-BBB cumprimentou os confinados, entre eles Solange, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach. Pouco depois, reconheceu a amiga: “Olha a Sarah”, disse ele, antes de abraçar a sister.

A reação de Sarah chamou atenção, já que a sister caiu no choro após reencontrar o amigo de longa data.