Fungo grave: Vocalista de banda famosa recebe alta após infecção no pulmão

Integrante do grupo Bom Gosto, o cantor Fábio Beça revelou que recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (27), após passar 40 dias internado no Hospital Barra D’Or, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Em uma publicação no Instagram, o artista contou que foi diagnosticado com histoplasmose, uma infecção causada por fungos, e compartilhou registros do período em que esteve hospitalizado.

“Um susto que levei… Estou internado desde o dia 19 de dezembro no Barra D’Or. Não tive Natal, Ano Novo, não trabalhei com o Bom Gosto. Muita gente não sabe, a gente não postou nada. O Bom Gosto preferiu poupar”, afirmou o cantor em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na legenda, Fábio Beça celebrou a recuperação e agradeceu o apoio recebido.

“Tive alta após 40 dias. O que seria de mim se não fosse Deus…? Por conta de uma histoplasmose (fungo oriundo do morcego, pombo, dentre outros pássaros), Deus colocou pessoas e profissionais especiais na minha vida, em especial toda a equipe de Pneumologia do Hospital Barra D’Or, minha esposa e meus amigos”, escreveu.

O cantor também agradeceu aos familiares e às pessoas que torceram por sua recuperação.

“Estou aqui para expressar minha gratidão aos meus pais, irmãos e todos que entraram na corrente positiva pela minha recuperação. Obrigado, gente”, completou.

A publicação recebeu mensagens de apoio de diversos famosos. Thiaguinho comentou: “Melhoras, Beça! Já já tá com a gente nos palcos do Brasil… Seu lugar! Deus abençoe demais!”.

Dilsinho também se manifestou: “Que Deus te proteja, meu irmão, e cuide da sua saúde. Você é gigante, guerreiro e de uma história de luta de admirar”.

Mumuzinho desejou pronta recuperação ao amigo. “Deus é contigo, meu irmão! Logo estará 100%”, escreveu o cantor.



