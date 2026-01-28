Karoline Lima abre o jogo e expõe motivo de término com Léo Pereira

Karoline Lima confirmou nesta terça-feira (27) que não está mais em um relacionamento com Léo Pereira.
A influenciadora decidiu falar abertamente sobre o assunto nas redes sociais para encerrar especulações que começaram a circular após o fim da reconciliação, anunciada há pouco mais de um mês.
Segundo Karoline, a separação aconteceu há cerca de uma semana. Ela explicou que preferiu se posicionar publicamente para evitar boatos e interpretações equivocadas sobre o término.
Apesar do novo rompimento, a influenciadora afirmou que não se arrepende de ter retomado o namoro.
Para ela, a reaproximação foi necessária para entender se a relação ainda fazia sentido ou se os problemas do passado continuavam presentes.
"Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também", disse ela.
Karoline também destacou que a experiência serviu como um momento de autoconhecimento e reflexão sobre seus planos pessoais e profissionais, reforçando que o encerramento do ciclo foi uma decisão consciente.
"Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser e sobre meus objetivos”, declarou.
O relacionamento entre Karoline Lima e Léo Pereira teve início em setembro de 2023.
O casal se separou em setembro do ano passado e anunciou a volta em dezembro, mas a tentativa de reconciliação durou pouco mais de um mês.
