Karoline Lima abre o jogo e expõe motivo de término com Léo Pereira - (crédito: Reprodução/Instagram)

Karoline Lima confirmou nesta terça-feira (27) que não está mais em um relacionamento com Léo Pereira.

A influenciadora decidiu falar abertamente sobre o assunto nas redes sociais para encerrar especulações que começaram a circular após o fim da reconciliação, anunciada há pouco mais de um mês.

Segundo Karoline, a separação aconteceu há cerca de uma semana. Ela explicou que preferiu se posicionar publicamente para evitar boatos e interpretações equivocadas sobre o término.

Apesar do novo rompimento, a influenciadora afirmou que não se arrepende de ter retomado o namoro.

Para ela, a reaproximação foi necessária para entender se a relação ainda fazia sentido ou se os problemas do passado continuavam presentes.

"Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também", disse ela.

Karoline também destacou que a experiência serviu como um momento de autoconhecimento e reflexão sobre seus planos pessoais e profissionais, reforçando que o encerramento do ciclo foi uma decisão consciente.

"Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser e sobre meus objetivos”, declarou.

O relacionamento entre Karoline Lima e Léo Pereira teve início em setembro de 2023.

O casal se separou em setembro do ano passado e anunciou a volta em dezembro, mas a tentativa de reconciliação durou pouco mais de um mês.