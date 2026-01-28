Climão toma conta em encontro de Virginia e Paolla Oliveira na Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ensaio da Grande Rio realizado na noite desta terça-feira (27) ficou marcado por um encontro que chamou atenção nos bastidores.

Virginia Fonseca, atual Rainha de Bateria da escola, e Paolla Oliveira, que ocupou o posto até o ano passado, estiveram na quadra ao mesmo tempo, mas dividiram o espaço em meio a um clima considerado tenso.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a interação entre as duas foi mínima e o desconforto ficou evidente para quem acompanhava o evento.

Paolla foi a primeira a subir ao palco e relembrou sua despedida do cargo, anunciada para fevereiro de 2025.

Pouco depois, foi a vez de Virginia chegar à quadra, aumentando a expectativa em torno do encontro das duas Rainhas.

A tentativa de quebrar o gelo partiu de Ludmilla, atração musical da noite. Durante a apresentação da cantora, Paolla e Virginia chegaram a dividir o palco por alguns instantes.

Ainda assim, não houve troca de palavras ou gestos entre elas, o que reforçou a sensação de climão no local.

Visivelmente desconfortável com a situação, Virginia optou por deixar o palco e seguir para o meio do público.

A influenciadora estava acompanhada dos três filhos, frutos do casamento com Zé Felipe, e preferiu acompanhar o restante do ensaio longe dos holofotes principais.