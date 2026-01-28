Climão toma conta em encontro de Virginia e Paolla Oliveira na Grande Rio

O ensaio da Grande Rio realizado na noite desta terça-feira (27) ficou marcado por um encontro que chamou atenção nos bastidores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Virginia Fonseca, atual Rainha de Bateria da escola, e Paolla Oliveira, que ocupou o posto até o ano passado, estiveram na quadra ao mesmo tempo, mas dividiram o espaço em meio a um clima considerado tenso.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a interação entre as duas foi mínima e o desconforto ficou evidente para quem acompanhava o evento.
Paolla foi a primeira a subir ao palco e relembrou sua despedida do cargo, anunciada para fevereiro de 2025.
Pouco depois, foi a vez de Virginia chegar à quadra, aumentando a expectativa em torno do encontro das duas Rainhas.
A tentativa de quebrar o gelo partiu de Ludmilla, atração musical da noite. Durante a apresentação da cantora, Paolla e Virginia chegaram a dividir o palco por alguns instantes.
Ainda assim, não houve troca de palavras ou gestos entre elas, o que reforçou a sensação de climão no local.
Visivelmente desconfortável com a situação, Virginia optou por deixar o palco e seguir para o meio do público.
A influenciadora estava acompanhada dos três filhos, frutos do casamento com Zé Felipe, e preferiu acompanhar o restante do ensaio longe dos holofotes principais.
Saiba Mais
- Mariana Morais Karoline Lima abre o jogo e expõe motivo de término com Léo Pereira
- Mariana Morais Fungo grave: Vocalista de banda famosa recebe alta após infecção no pulmão
- Mariana Morais Gil do Vigor se pronuncia após ser acusado de dar dica à Sarah no 'BBB 26'
- Mariana Morais Milena escuta Jordana fazendo fofoca e detona sister aos gritos
- Mariana Morais Ex-marido de Ivete Sangalo posa feliz da vida ao lado de médica em evento
- Mariana Morais Gabriel Gonti recebe Michele Ykegaya em novo episódio de 'Se essa música fosse um prato, qual seria?'